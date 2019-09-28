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Para-tekvandocu Fahrettin, Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Para-tekvando branşında milli sporcu olan Fahrettin Karabağ, İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

28.09.2019 17:26Para-tekvandocu Fahrettin, Avrupa Şampiyonası'na katılacak
Para-tekvando branşında milli sporcu olan Fahrettin Karabağ, İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) bünyesinde kurulan tekvando kulübünde çalışmalarını devam ettiren Fahrettin Karabağ, Ankara'da düzenlenen milli takım seçmelerine katıldı.
Burada P33 kategorisinde şampiyon olan Fahrettin, 28-31 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda milli takımı temsil etme hakkını elde etti.
TÜVASAŞ'tan yapılan açıklamada, milli sporcu Fahrettin Karabağ'a başarılar dilendi.

Karabağ, İtalya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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