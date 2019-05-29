Milli sporcular, Avusturya
'da düzenlenen Para Yelken Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gmunden kentindeki organizasyona, kadınlar, erkekler ve genç erkeklerde 4 milli sporcu katılacak.
Organizasyon, 1 Haziran Cumartesi günü sona erecek.
Avusturya'ya bugün giden kafilede yer alan milli sporcular şunlar:
Kadınlar: Miray Ulaş
Erkekler: Hasan Hüseyin
Akbulut, Refik Aktuğ Genç
erkekler: Halil İbrahim Köseler
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Kaynak: AA