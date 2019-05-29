29.05.2019 10:24
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Para Yelken Avrupa Şampiyonası

Para Yelken Avrupa Şampiyonası

Milli sporcular, Avusturya'da düzenlenen Para Yelken Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli sporcular, Avusturya'da düzenlenen Para Yelken Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gmunden kentindeki organizasyona, kadınlar, erkekler ve genç erkeklerde 4 milli sporcu katılacak.
Organizasyon, 1 Haziran Cumartesi günü sona erecek.
Avusturya'ya bugün giden kafilede yer alan milli sporcular şunlar:
Kadınlar: Miray Ulaş
Erkekler: Hasan Hüseyin Akbulut, Refik Aktuğ
Genç erkekler: Halil İbrahim Köseler Avusturya, Avrupa, Spor
Kaynak: AA


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