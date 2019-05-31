Para Yüzme Dünya Serisi'ne 4 madalya

Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağı ilk gününde Milli Takımımız, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. İtalya
'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenen ve 31 ülkeden 260'tan fazla sporcunun mücadele ettiği Dünya Serisi'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı.
S5 kategorisi gençler 50 m sırtüstünde birlikte yarışan milli yüzücü Sümeyye Boyacı
, 00.46.82'lik derecesiyle altın madalya kazanırken Sevilay Öztürk, 00.52.22'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.Bu sonucun ardından Türkiye
, kürsüde ilk iki sırada yer aldı. Yine aynı stilde büyükler kategorisinde mücadele eden Sümeyye Boyacı, 00.46.82'lik derecesiyle bronz madalyaya uzandı.
Dördüncü madalya ise S5 kategorisi erkekler 50 m sırtüstünde sahne alan Beytullah Eroğlu
'ndan geldi. Milli sporcu, 00.39.59'luk derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyaya ulaştı.
Dünya serisi, 2 Haziran Pazar günü sona erecek. - ANKARA
Kaynak: İHA
Sümeyye Boyacı
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