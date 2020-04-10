Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Para yüzünden tartıştığı 2 ağabeyini tabancayla vurdu

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, iş insanı Zeki Ç.'nin oğlu Hüseyin Ç., iddiaya göre para yüzünden tartıştığı iki ağabeyini tabancayla vurdu.

10.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:06
Para yüzünden tartıştığı 2 ağabeyini tabancayla vurdu

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, iş insanı Zeki Ç.'nin oğlu Hüseyin Ç., iddiaya göre para yüzünden tartıştığı iki ağabeyini tabancayla vurdu. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Bayram Ç. (40) ile bacağından yaralanan kardeşi Mehmet Ç. (38) tedaviye alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kızılcasögüt Mahallesi'nde Zeki Ç.'ye ait kapalı yurt binası önünde meydana geldi. Hüseyin Ç., iddiaya göre iki ağabeyiyle para yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ç. yanında taşıdığı tabancayla Bayram Ç.'yi göğsünden, Mehmet Ç.'yi ise bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, olay yerindeki Hüseyin Ç.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Bayram Ç.'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne, Mehmet Ç.yi ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bayram Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Çivril, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Haberler
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı Haberler
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı
Haberler ›› Güncel ››Para yüzünden tartıştığı 2 ağabeyini tabancayla vurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:43: Bıçaklı kavga ihbarı yapan vatandaşlar polisi konfetiyle karşıladı - Haber 22:40: Çavuşoğlu'ndan Iraklı Türkmenlere teşekkür - Haber 22:38: Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 15 yaşında bir yerli öldü - Haber 22:38: Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bini geçti - Haber 22:36: Bursalılar fırın ve marketlere akın etti - Haber 22:20: Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti - Haber 21:48: Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber