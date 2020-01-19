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Paraguay'da cezaevinden 75 mahkum kaçtı

Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın kuzeyinde bir cezaevinden 75 mahkumun kaçtığı bildirildi.

19.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:54Paraguay'da cezaevinden 75 mahkum kaçtı
Güney Amerika ülkesi 'ın kuzeyinde bir cezaevinden 75 mahkumun kaçtığı bildirildi.
Yetkililer, Paraguay'ın sınırı yakınında yer alan Pedro Juan Caballero kentindeki cezaevinden 75 mahkumun kaçtığını kaydetti.
İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, yaptığı açıklamada, kaçanlardan çoğunun Brezilyalı uyuşturucu çetesi üyesi olduğunun tespit edildiğini, gardiyanlardan bazılarının da mahkumların kaçmasına yardım ettiğini belirtti.
Acevedo, bu olayın Brezilyalı çetelerin, silah ve uyuşturucu kaçakçılığında Paraguay'ı bir geçiş noktası olarak kullandığının delili olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.
Kaçak mahkumların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Güney Amerika, Brezilya, Paraguay, Güncel

Kaynak: AA

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