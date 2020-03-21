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Paraguay'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

BUENOS Güney Amerika ülkesi Paraguay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

21.03.2020 04:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 04:22
Paraguay'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
BUENOS Güney Amerika ülkesi Paraguay 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Paraguay Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle hastalarımızdan birinin öldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Kendisi birkaç gündür yoğun bakımda bulunuyordu." ifadeleri kullanıldı.
Yerel basında söz konusu kişinin 69 yaşında bir erkek olduğu bilgisi paylaşıldı.
Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, ülkede 10 Mart'tan, 4 Nisan'a kadar, 20: 00-04: 00 saatleri için ilan edilen karantinanın 12 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.
Nüfusu 7 milyona yaklaşan Paraguay'da 18 kişide Kovid-19 vakası görüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Güney Amerika, Koronavirüs, Paraguay, Güncel

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