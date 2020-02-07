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Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta'dan AA'ya ziyaret

Paraguay Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve Paraguay Dışişleri Bakanlığı Basın Danışmanı Cesar Palacios, Anadolu Ajansına nezaket ziyaretinde bulundu.

07.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:48Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta'dan AA'ya ziyaret
Cumhuriyeti Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve Paraguay Dışişleri Bakanlığı Basın Danışmanı Cesar Palacios, Anadolu Ajansına nezaket ziyaretinde bulundu.
Büyükelçi Peralta ve Palacios'u, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu karşıladı.
Kazancı, Peralta'yı AA'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Şenol Kazancı, daha sonra Peralta'ya AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Peralta da AA haberlerinin Türkiye ve Paraguay ilişkilerine katkıda bulunduğunu belirterek teşekkür etti.
Görüşmede ayrıca ülkelerin haber ajansları arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, Paraguay, Kazancı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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