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Paraları çalıp "tekrar geleceğim" işareti yaptı, yakalanıp tutuklandı

Hatay'da girdiği iş yerinden 13 bin lira para çalıp güvenlik kamerasına "tekrar geleceğim" işareti yapan 15 yaşındaki şüpheli, aynı iş yerinden 500 lira çaldıktan sonra yakayı ele verdi.

14.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:28
Paraları çalıp
Hatay 'da girdiği iş yerinden 13 bin lira para çalıp güvenlik kamerasına "tekrar geleceğim" işareti yapan 15 yaşındaki şüpheli, aynı iş yerinden 500 lira çaldıktan sonra yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesinde bir ayda 10 iş yerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının daha önceden suç kaydı bulunan 15 yaşındaki V.H. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan V.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 yaşındaki hırsızın 2 kez boya malzemeleri sattığı dükkanına giren İhsan Albayrak, "Bu şahıs benim iş yerime iki kez girdi. İlkinde 13 bin lira nakit paramı çaldı ve güvenlik kameralarına el sallayarak çıktı tekrar geleceğim işareti yaptı. Aradan bir süre sonra sokağa çıkma yasağının olduğu günde yine iş yerine gelerek 500 lira çaldı. Artık dayanamaz oldum yakalanmasından dolayı mutluyum" dedi.

Aynı hırsızın birçok iş yerinden hırsızlık yaptığını söyleyen Albayrak, "Bundan önceki şikayetlerimizin ardından, hırsızlık şube ekipleri tarafından yakalanarak mahkemeye çıkartıldı ancak, yaşı itibariyle serbest bırakıldı. Bu çocuk tekrar hırsızlık yapmaya devam etti ancak bu sefer yakalandı ve cezaevine kondu bizler de rahat bir nefes aldık" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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