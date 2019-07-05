05.07.2019 15:28
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Paraları ekmek ve poğaçaların içerisine saklamışlar

Paraları ekmek ve poğaçaların içerisine saklamışlar

Niğde'de zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Niğde'de zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Doğu illerinden Niğde'ye gelen dilencilerin paraları nasıl saklandığı zabıta personelini şaşkına çevirdi.

Niğde Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik yaptığı çalışmalarda çevre illerden gelerek halkın dini duygularını suistimal eden dilencileri tek tek topladı. Kadın ekipler tarafından üstleri aranan dilencilerin üzerinden para çıkmaması üzerine ekipler, yanlarında bulunan ekmek ve poğaçaların içerisine baktıklarında paralarını, ekmeğin arasına gizlediği görüldü.

Kabahatler Kanunua göre dilenen 5 kişiye 125 TL para cezası uygulandı. - NİĞDE
Kaynak: İHA
Niğde Belediyesi, Zabıta, Niğde, Güncel

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