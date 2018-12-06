Paralarını Alamayan İnşaat İşçileri Çatı ve Vincin Tepesine Çıkarak İntihara Kalkıştı

Ddenizli'de toplu konut inşaatında çalışan bazı işçiler, 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle 18 katlı binanın çatısı ile yüksekliği 50 metre olan vincin tepesine çıkarak, intihara kalkıştı.

İŞÇİLER, 3 AYDIR PARALARINI ALAMADIKLARINI İDDİA ETTİ

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. İki firmanın ortak yürüttüğü toplu konut projesinde çalışan işçilerden bazıları, 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle, 18 katlı bir binanın çatısına ve 50 metre yükseklikteki vincin tepesine çıktı.

İŞÇİLER İKNA EDİLDİ

Olay yerine gelen ekiplerin çabaları bir buçuk saat sonra sonuç verdi. 18 katlı apartman inşaatının çatısına ve vince çıkan işçiler, ikna olarak eylemlerini bitirdi.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen uzun süre eylem yapan işçiler, "Halimizi görün, üç aydır maaş alamıyoruz." dedi.