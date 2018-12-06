06 Aralık 2018, 15:23
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Paralarını Alamayan İnşaat İşçileri Çatı ve Vincin Tepesine Çıkarak İntihara Kalkıştı

Denizli'de toplu konut inşaatında çalışan bazı işçiler, 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle 18 katlı binanın çatısı ile yüksekliği 50 metre olan vincin tepesine çıkarak, intihara kalkıştı.

Ddenizli'de toplu konut inşaatında çalışan bazı işçiler, 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle 18 katlı binanın çatısı ile yüksekliği 50 metre olan vincin tepesine çıkarak, intihara kalkıştı.

İŞÇİLER, 3 AYDIR PARALARINI ALAMADIKLARINI İDDİA ETTİ

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. İki firmanın ortak yürüttüğü toplu konut projesinde çalışan işçilerden bazıları, 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle, 18 katlı bir binanın çatısına ve 50 metre yükseklikteki vincin tepesine çıktı.

İŞÇİLER İKNA EDİLDİ

Olay yerine gelen ekiplerin çabaları bir buçuk saat sonra sonuç verdi. 18 katlı apartman inşaatının çatısına ve vince çıkan işçiler, ikna olarak eylemlerini bitirdi.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen uzun süre eylem yapan işçiler, "Halimizi görün, üç aydır maaş alamıyoruz." dedi.

Polis,Denizli,İşçi
06 Aralık 2018 Perşembe 15:23



YORUMLAR (16)
TÜRK: suriyelilere kucak açanlar nerdesiniz bu işçilere neden kucak açmıyorsunuz nerde çalışma bakanlığı neden sahip çıkmıyorsunuz
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AHANDA ASGARİYE ÇÖZÜM: Asgari ücret 2, 5 olsun muş. gerçek şu;1, 603 liraya çalışmak ve çalıştırılmak zulümdür, hele ki evli ve çocuk sahibi ise. ama ben 1 işçi çalıştırıyorum ve asgari 2. 5 olursa onuda çıkarmak zorunda kalacam. zira stgv prim net ücret 3. 5 ''a yaklaşır. bu parayı kaç işveren verebilir ki. eğer çok yüksek olursa sayısız işçi işten çıkartılır, zira işveren bu yükün altından kalkamaz, hele ki bu krizde. teklifim şudur: asgari ücret 3 bin olsun, primini işveren ödesin, vergisiz ve ücretin yarısını devlet ödesin.
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ERHAN: Parası yokta bu Gariban insanları niye kandırıyorlar yazıklar olsun çalıştıranlara ülkenin ne durumda olduğunu görüyoruz
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TÜRK: bu millet zaten suriyeliler yüzünden ucuz maaşla çalışıyor birde maaşlarını alamazlarsa yazıklar olsun ülkeyi yönetenlere
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VATAN SEVER: BUNDAN SONRA KİMSE ÇALIŞMASIN MADEM
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