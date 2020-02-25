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Paralimpik badmintonculardan Peru'da 7 madalya

Türkiye, Peru'da düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nı 7 madalyayla tamamladı.

25.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:54Paralimpik badmintonculardan Peru'da 7 madalya
, Peru'da düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nı 7 madalyayla tamamladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, başkent Lima'da gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvada 3 altın ve 4 bronz madalya kazandı.
Emine Seçkin, WH1-WH2 kategorisinde tekler ve Belçikalı partneri Man-Kei To ile çift kadınlarda altın madalya elde etti.
Tek kadınlar SL3 kategorisinde Halime Yıldız altın, SU5 kategorisinde ise Zehra Bağlar bronz madalyanın sahibi oldu.
Tek erkekler SU5 kategorisinde İlker Tuzcu, çift kadınlar SL3-SU5 kategorisinde de Zehra Bağlar ile Halime Yıldız, üçüncülük kürsüsünde yer aldı.
Organizasyonda İlker Tuzcu-Halime Yıldız ikilisi de SL3-SU5 karışık çiftler kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye, böylece turnuvayı 3 altın ve 4 bronz olmak üzere 7 madalyayla bitirdi.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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