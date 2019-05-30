30.05.2019 14:59
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Paralimpik basketbolcular, Avrupa Şampiyonası provasında

Paralimpik basketbolcular, Avrupa Şampiyonası provasında

Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota veren Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da 28-30 Haziran'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota veren Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da 28-30 Haziran'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Beylikdüzü Spor Salonu'nda düzenlenecek "2019 İstanbul Cup"ta Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran ve Güney Kore katılacak.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası, 28 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Walbrzych kentinde gerçekleştirilecek.
Türkiye, B Grubu'nda İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa ve Rusya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Spor

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