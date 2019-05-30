Paralimpik basketbolcular, Avrupa Şampiyonası provasında

Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na direkt kota veren Avrupa
Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul
'da 28-30 Haziran'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Beylikdüzü
Spor Salonu'nda düzenlenecek "2019 İstanbul Cup"ta Türkiye'nin yanı sıra Rusya
, İran
ve Güney Kore
katılacak.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası, 28 Ağustos-9 Eylül
tarihlerinde Polonya
'nın Walbrzych kentinde gerçekleştirilecek.
Türkiye, B Grubu'nda İspanya
, Hollanda
, İsrail
, Fransa
ve Rusya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Spor