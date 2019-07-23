Haberler» Spor» Haber

Paralimpik basketbolcular, Polonya'da sahne alacak

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde Polonya'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak.

23.07.2019 16:19 Paralimpik basketbolcular, Polonya'da sahne alacak
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde Polonya'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında milli takımımız, Polonya'nın Walbrzych kentinde organize edilen uluslararası turnuvada mücadele edecek." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin yanı sıra Polonya, İngiltere, Kanada, İsrail ve Hollanda'nın yer aldığı turnuvada milli takım, ilk maçında bugün TSİ 18.45'te Kanada ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlıların maç programı TSİ şöyle:
Yarın:
16.20 Türkiye-İngiltere
25 Temmuz Perşembe:
16.20 Türkiye-İsrail
26 Temmuz Cuma:
21.00 Hollanda-Türkiye
27 Temmuz Cumartesi:
10.30 Türkiye-Polonya

basketbol, Polonya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:17   Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
18:05   Tammy Abraham: 'Mevsime Giriyoruz, Her Şey Çok Olumlu Görünüyor'
18:05   Hong Kong Eğitiminde Kevin De Bruyne Ve Raheem Sterling Özelliği
18:05   FC Bayern Yeni Şampiyonlar Ligi Formasını Gördü
18:05   Dimitri Payet EA Ligue 1 Gol
18:02   Alagie Sosseh, Fatih Karagümrük'te
17:58   İrfan Buz: "İlk hedefimiz TFF 1. Lig'e çıkmak"