Paralimpik Basketbolcular, Tokyo Kotası İçin Kampa Girecek

2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Karabük
'te kamp yapacak. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler yarın Karabük'te kampa girecek.
Ay-yıldızlılar, hazırlıklarını başantrenör Ahmet Akın
yönetiminde 8 Nisan Pazartesi gününe kadar Yenimahalle
Spor Salonu'nda sürdürecek. Kampa, 20 milli basketbolcu katılacak.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası, 28 Ağustos-9 Eylül
tarihlerinde Polonya
'nın Walbrzych kentinde gerçekleştirilecek.
Türkiye, B Grubu'nda İspanya
, Hollanda
, İsrail
, Fransa
ve Rusya
ile mücadele edecek.
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Kaynak: AA