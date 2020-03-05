Paralimpik branşlar, koronavirüs engeline takıldı

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), koronavirüs nedeniyle mayıs ayının sonuna kadar birçok organizasyonu iptal etti.
IPC'den yapılan açıklama sonucunda, iptal edilen etkinlikler ve tarihleri şu şekilde:
- Mart
2-5/ İtalya: Sella Nevea Para Alp Disiplini Avrupa
Kupası
11-14/ Brezilya: Sao Paulo TS Eskrim Dünya Kupası
11-15/ Çin: Hangzhou Para Masa Tenisi Açık Turnuvası
11-22/ BAE: Dubai Para Atıcılık Dünya Kupası
12-15/ Japonya: TS Rugby Şampiyonası
14-17/ BAE: Dubai Para Atletizm Grand Prix
14-18/ Brezilya: TS Eskrim Amerika Kıtası Dünya Şampiyonası
18-21/ Lignano: İtalya Para Masa Tenisi Açık Turnuvası
- Nisan
2-9/ Tayland: Nakhon Ratchasima TS Eskrim Asya Şampiyonası
14-20/ BAE: Dubai 11. Fazza Para Halter Dünya Kupası
24-26/ Çin: Pekin Para Atletizm Grand Prix
- Mayıs
1-3/ Singapur: Para Yüzme Dünya Serisi
26-31/ Büyük Britanya: TS Eskrim Avrupa Şampiyonası