Paralimpik branşlar, koronavirüs engeline takıldı

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), koronavirüs nedeniyle mayıs ayının sonuna kadar birçok organizasyonu iptal etti.

IPC'den yapılan açıklama sonucunda, iptal edilen etkinlikler ve tarihleri şu şekilde:

- Mart

2-5/ İtalya: Sella Nevea Para Alp Disiplini Avrupa Kupası

11-14/ Brezilya: Sao Paulo TS Eskrim Dünya Kupası

11-15/ Çin: Hangzhou Para Masa Tenisi Açık Turnuvası

11-22/ BAE: Dubai Para Atıcılık Dünya Kupası

12-15/ Japonya: TS Rugby Şampiyonası

14-17/ BAE: Dubai Para Atletizm Grand Prix

14-18/ Brezilya: TS Eskrim Amerika Kıtası Dünya Şampiyonası

18-21/ Lignano: İtalya Para Masa Tenisi Açık Turnuvası

- Nisan

2-9/ Tayland: Nakhon Ratchasima TS Eskrim Asya Şampiyonası

14-20/ BAE: Dubai 11. Fazza Para Halter Dünya Kupası

24-26/ Çin: Pekin Para Atletizm Grand Prix

- Mayıs

1-3/ Singapur: Para Yüzme Dünya Serisi

26-31/ Büyük Britanya: TS Eskrim Avrupa Şampiyonası