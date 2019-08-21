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Paralimpik masa tenisçiler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.

21.08.2019 18:24 Paralimpik masa tenisçiler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı
Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre paralimpik masa tenisçiler, 16-21 Eylül tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.
Milli sporcular, Altındağ Spor Salonu'ndaki çalışmalarını 28 Ağustos'ta tamamlayacak.
Ay-yıldızlı ekibin 14 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Süleyman Vural, Nergiz Altıntaş, Hatice Duman, İrem Oluk, Neslihan Kavas, Kübra Korkut, Ümran Ertiş, Merve Cansu Demir, Sinem Çağlayan, Ahmet Yıldırım.

Ankara, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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