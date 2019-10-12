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Paralimpik masa tenisçilerden 6 madalya

Finlandiya'da düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, ferdi müsabakalarda 6 madalya kazandı.

12.10.2019 14:06Paralimpik masa tenisçilerden 6 madalya
Finlandiya'da düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, ferdi müsabakalarda 6 madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pajulahti kentinde gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan organizasyonda ferdi müsabakalar tamamlandı.
Milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.
Erkekler klas 4'te Abdullah Öztürk altın, Nesim Turan bronz madalya kazanırken, klas 5'te Ali Öztürk gümüş madalya aldı.
Kadınlar klas 3'te Nergiz Altıntaş ve Hatice Duman üçüncülük kürsüsünde birlikte yer alırken, klas 4'te mücadele eden İrem Oluk da bronz madalyanın sahibi oldu.
Takım müsabakalarıyla devam edecek turnuva yarın sona erecek.

Finlandiya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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