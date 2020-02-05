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Paralimpik masa tenisçilerden Mısır'da 7 madalya

Paralimpik masa tenisçiler, Mısır'da düzenlenen uluslararası turnuvada 7 madalya kazandı.

05.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:44Paralimpik masa tenisçilerden Mısır'da 7 madalya
Paralimpik masa tenisçiler, Mısır'da düzenlenen uluslararası turnuvada 7 madalya kazandı.
Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
Milli sporcu Hamza Çalışkan, erkekler takım klas 4-5 kategorisinde Alman partneri Joerg Didion ile altın madalyaya uzanırken, ferdi klas 5'te gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kadınlarda Ümran Ertiş ile Neslihan Kavas'tan oluşan klas 9-10 takımı gümüş madalya kazanırken, İrem Oluk, klas 1-5 kategorisinde Iraklı partneri Rusul Waeli ile bronz madalya aldı.
Ferdi kadınlarda Neslihan Kavas (klas 9) ve İrem Oluk (klas 3-4) gümüş, Ümran Ertiş (klas 10) ise bronz madalya elde etti.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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