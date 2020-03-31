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Paralimpik milli atıcılar Çağla Baş ve Cevat Karagöl'den "Evde kal" çağrısı

Ordulu paralimpik milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırladıkları videoyla "Evde kal" mesajı verdi.

31.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:21
Ordulu paralimpik milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırladıkları videoyla "Evde kal" mesajı verdi.
Videoda, salgının insanları tehdit ettiğini anlatan sporculardan Cevat Karagöl, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs ülkemizde de maalesef can kayıplarına sebep oluyor. Bu durumda yapmamız gereken acil olmadıkça dışarıya çıkmamak. Evdeki hayat hepimize yeter. Evde Kal Türkiye , Evde Kal Ordu."
Çağla Baş da bu süreçte antrenmanlarını evde yaptığını belirterek, vatandaşlara gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.
Çağla mesajında, "Sevdiklerinizi koruyun. Evde Kal Türkiye, Evde Kal Ordu." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Paralimpik milli atıcılar Çağla Baş ve Cevat Karagöl’den ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Karagöl, Türkiye, Ordu, Spor

Haberin Videosu :

Paralimpik milli atıcılar Çağla Baş ve Cevat Karagöl'den "Evde kal" çağrısı
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