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Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:46
Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ilk kadın sporcu Sümeyye, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyip, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafı için oy kullanan Sümeyye, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" karesini tercih etti.
Milli yüzücü, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafı için oy verdi.
Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, AA'nın

Sümeyye Boyacı, Güncel

Kaynak: AA


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