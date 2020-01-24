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Paralimpik milli yüzücüler, Belarus'ta havuza girecek

Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası, yarın Belarus'ta başlayacak.

24.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:40Paralimpik milli yüzücüler, Belarus'ta havuza girecek
Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası, yarın 'ta başlayacak.
Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te yarın ve 26 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye'yi 25 sporcu temsil edecek.
Organizasyonda ay-yıldızlı mayoyu giyecek sporcular şunlar:
Kadınlar: Sevilay Öztürk, Nil Şahin, Özge Üstün, Emine Avcu, Özlem Kaya, Melda Kolayca
Erkekler: Beytullah Eroğlu, Hamit Demir, Bülent Oturakçı, Koral Berkin Kutlu, Uğur Şenel, Uğurcan Özer, Mustafa Şar, Hasan Dalkılınç, Yusuf Oğur, Beytullah Akyıldız, Caner Aşkın, Murat Köle, Rahmi Ersoy, Muhammet Keskin, Ramazan Güven, Ömer Faruk Ulu, Mehmet Bakır Eğilmez, Ömer Onur İnci, Serhat Polat.

Türkiye, Belarus, Spor

Kaynak: AA

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