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Paralimpik okçular Dubai'de yarışacak

6. Fazza Dubai Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası, yarın başlayacak.

17.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:06Paralimpik okçular Dubai'de yarışacak
6. Fazza Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası, yarın başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.
Organizasyona katılacak milli sporcular şunlar:
Erkekler: Bahattin Hekimoğlu, Naci Yenier, Yiğit Caner Aydın, Erdoğan Aygan, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Sadık Savaş, Özgür Özen, Vedat Aksoy
Kadınlar: Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun, Sevgi Yorulmaz, Öznur Cüre
Turnuva, 21 Şubat Cuma günü sona erecek.

Dubai, Spor

Kaynak: AA

Spor

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