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Paralimpik sporcu Aysel Özgan'dan "Evde kal" çağrısı

Koronavirüs salgını nedeniyle sporcular, yurdun dört bir yanından "Evde kal" çağrısında bulunuyor.

30.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:32
Paralimpik sporcu Aysel Özgan'dan

Koronavirüs salgını nedeniyle sporcular, yurdun dört bir yanından "Evde kal" çağrısında bulunuyor. Antrenmanlarına da aynı zamanda evlerinde devam eden sporcular, salgının daha fazla yayılmaması amacıyla bu çağrılara destek veriyor.

Havalı tabanca branşında Türkiye 'yi 3 kez olimpiyatlarda temsil eden ve dünya kupalarında da 4 kez dereceye girerek gurur yaşatan paralimpik sporcu Aysel Özgan da, olimpiyat hedefleri doğrultusunda çalışmalarını evinden sürdürüyor. 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden, Bedensel Engelliler Atıcılık Dünya Kupası'nda havalı tabanca branşında dünya şampiyonluğunun yanı sıra, 30'dan fazla madalyası bulunan paralimpik sporcu, hedefleri doğrultusunda yılmadan antrenmanlarına devam ediyor.

Evin içerisindeki spor aletleriyle birlikte kondisyonunu korumayı amaçlayan Aysel Özgan, bu yıl Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen olimpiyatlarda da boy göstererek, ülkemizi temsil etmek istediğini dile getirdi. Birçok organizasyonun salgın nedeniyle iptal edildiğine işaret eden Özgan, "Gücümüzü korumak zorundayız. Bunun için de evde aksatmadan antrenmanları sürdürerek, kendimizi hazır halde tutmalıyız" dedi.

Özgan, özellikle salgının ülkemizi de etkilediğine işaret ederek, "Kendini, aileni, sevdiklerini düşünerek evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görüntüler

Evde kal çağrısı


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Spor
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Haberler ›› Spor ››Paralimpik sporcu Aysel Özgan'dan 'Evde kal' çağrısı - Spor
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