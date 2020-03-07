Paralimpik sporcular öğrenciler ile buluşacak

İstanbul
Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokul öğrencileri tarafından organize edilen 1'inci Ulusal Paralimpik Sporcular Sempozyumu 20 Mart tarihinde yapılacak.
Paralimpik milli sporcuların uluslararası şampiyonalarda dereceye girmelerinde artışlar yaşanıyor.Engelli bireylerin spordaki başarılarının toplumdaki farkındalığını arttırmayı ve topluma ilham vermeyi amaç edindiklerini belirten İGÜ öğrencileri de 1'inci Ulusal Paralimpik Sporcular Sempozyumu düzenleyecek.Sempozyuma 17 farklı dalda yarışan paralimpik sporcu katılarak öğrenciler ile buluşacak.
Sempozyumun sadece bedensel engel olarak değil, hayattaki engellere karşı bakış açısını da değiştireceğini söyleyen üniversite öğrencilerinin düzenlediği sempozyuma katılacak sporcuların listesi ise şöyle duyuruldu:
Rabia Akyürek - Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takım Sporcusu
Meryem Tan- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü, Milli Takım
Muammer Can Demirci- Otizmli Milli Yüzücü
Emine Avcu- Bedensel Engelli Milli Yüzücü
Dilan Onğulu- Bedensel Engelli Yüzücü
Serdar Demir- Bedensel Engelli Milli Yüzücü
Cenk Keçoğlu- Down Sendromlu Milli Yüzücü
Rıdvan Aksoy- Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcusu
Alperen Alper - Türkiye'nin İlk Paradresaj Sporcusu
Serhat Erönal - Tekerli Sandalye Kullanan Youtuber
Hatice Tunç- Protez Kullanıcısı Aktif Bisiklet Kullanıcısı
- İstanbul