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Paralimpik tenisçi Büşra Ün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı sporcusu Büşra Ün, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:36Paralimpik tenisçi Büşra Ün, AA'nın
Tekerlekli Sandalye Milli Takımı sporcusu Büşra Ün, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Paralimpik tenisçi Büşra, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektikleri fotoğrafları inceledi.
Büşra Ün, kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsral'in yıkımları", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Beğendiği fotoğraflarla ilgili duygularını aktaran milli tenisçi Büşra, şunları kaydetti:
"Beni çok etkilediği için 'İsral'in yıkımları' başlıklı fotoğrafı seçtim. Savaşın dili, dini, ırkı olmaz. Savaş sadece kötü insanların ortak noktası. O yüzden buradaki kızın, annesinin ya da ailesinin o kişi kimse hayal kırıklığına şahit olması, küçük çocuğun bunları görmesi beni çok etkiledi. 'Harran'da yaşam' fotoğrafında ise keçi ile küçük kızın arasında büyük bir ihtimal kolay kolay sahip olamayacağımız, bulamayacağımız bir arkadaşlık, dostluk var gibi. O yüzden en sevdiğim fotoğraf bu oldu. Hem suyun altında olması hem Beytullah'ın azmini gördüğüm ve çok beğendiğim için spor kategorisinde bu fotoğrafı seçtim. Ama fotoğrafların çoğu iyi aslında."

Anadolu Ajansı, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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