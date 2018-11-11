Paralimpik Tenisçiden İki Madalya

Uluslararası Tenis
Federasyonu (ITF) tarafından Fransa
'da gerçekleştirilen BNP Paribas
Tekerlekli Sandalye Tenis Uluslararası Turnuva'da, milli sporcu Ebru Bulgurcu iki gümüş madalya aldı.
Milli tenisçi, Balma kentindeki organizasyonda tekler finalinde Fransız rakibi Charlotte
Fairbank'a 6-2 ve 6-0'lık setlerle mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.
Ebru Bulgurcu, İsviçreli partneri Annabelle Ribeaud ile çiftlerde de final hakkı elde etti. Ebru Bulgurcu-Ribeaud ikilisi, finalde Büyük Britanyalı Charlotte Fairbank-Cornelia Oosthuizen çiftine 2-0 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.
BNP Paribas,Tenis,Fransa
11 Kasım 2018 Pazar 20:04