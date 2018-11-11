11 Kasım 2018, 20:04
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Paralimpik Tenisçiden İki Madalya

Paralimpik Tenisçiden İki Madalya

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Tenis Uluslararası Turnuva'da, milli sporcu Ebru Bulgurcu iki gümüş madalya aldı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Tenis Uluslararası Turnuva'da, milli sporcu Ebru Bulgurcu iki gümüş madalya aldı.

Milli tenisçi, Balma kentindeki organizasyonda tekler finalinde Fransız rakibi Charlotte Fairbank'a 6-2 ve 6-0'lık setlerle mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Ebru Bulgurcu, İsviçreli partneri Annabelle Ribeaud ile çiftlerde de final hakkı elde etti. Ebru Bulgurcu-Ribeaud ikilisi, finalde Büyük Britanyalı Charlotte Fairbank-Cornelia Oosthuizen çiftine 2-0 yenildi ve gümüş madalyada kaldı. BNP Paribas,Tenis,Fransa
11 Kasım 2018 Pazar 20:04



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