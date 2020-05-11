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Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, saçını kendi kesti

Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, saçını kendi kestiESKİŞEHİR'de 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı (17), koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaförlerin kapalı olduğu dönemde kendi...

11.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:39
Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, saçını kendi kesti
ESKİŞEHİR'de 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı (17), koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaförlerin kapalı olduğu dönemde kendi saçlarını keserek, bu anların videolarını sosyal medya hesabında paylaştı. Milli sporcu Boyacı görüntülerin altına da, 'Kimler yarın kuaförler açılacağı için heyecanlı' Ben değilim, randevu almak zorunda kalmadım. Çünkü 4 yaşında saçımı oyduktan sonra ilk defa saçlarımı kestim? diye yazdı.
Eskişehir'de yaşayan Sümeyye Boyacı, iki kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde doğdu. İlkokul eğitimini özel bir okulda alan Boyacı, ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. 4,5 yaşında ayağıyla resim yapmaya başlayan Sümeyye Boyacı yüzmeye de 5 yaşında başlarken kısa sürede kazandığı altın madalyalar ile tüm engellilere örnek oldu. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde 45.21'lik derecesiyle ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ise sırt üstü yarışlarda 45.92'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Boyacı geçen yıl İngiltere'de düzenlenen 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ise 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
KUAFÖRLERİ BEKLEMEYEN SAÇLARINI KENDİ KESTİ
İki kolu olmamasına rağmen ayaklarıyla yazı yazan, resim yapan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayan milli sporcu Sümeyye Boyacı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaförlerin kapalı olması nedeniyle kendi saçlarını kendi kesti. Saçlarını kestiği anlar cep telefonuna kaydeden Boyacı, sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Görüntülerin altına da 'Saçlarımı kendim kestim. Kimler yarın kuaförler açılacağı için heyecanlı' Ben değilim. Randevu almak zorunda kalmadım. Çünkü" 4 yaşında saçımı oyduktan sonra ilk defa saçlarımı kestim. 1 saat 20 dakikalık videoyu 4 dakikaya indirdim. İki hafta önce kesmis¸tim saçlarımı. Yapmadığım bir sac¸ kesmek kalmıs¸tı o da oldu? diye yazdı.
Boyacı'nın paylaştığı video kısa sürede büyük ilgi görürken, çok sayıda destek mesajı aldı. Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, saçını kendi kesti

Kaynak: DHA

Etiketler: Sümeyye Boyacı, Güncel, Haber

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