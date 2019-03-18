Paralimpik Yüzücülerden 32 Madalya

Kaynak: AA

Türkiye, Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 20'si altın 32 madalya kazandı.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyona 6 ülkeden 98 sporcu katıldı.Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 8 sporcu da organizasyondan madalyayla dönme başarısı gösterdi.Paralimpik yüzücüler, Belarus'ta 20 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 32 madalya elde etti.Milli sporculardan Beytullah Eroğlu, Nil Şahin, Uğur Şenel ve Uğurcan Özer, dörder altın madalya kazandı.Bülent Oturakçı ile Sümeyye Boyacı birer altın ve üçer gümüş, Koral Berkin Kutlu ile Sevilay Öztürk ise birer altın ve gümüş, ikişer de bronz madalyanın sahibi oldu.