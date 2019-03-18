Paralimpik Yüzücülerden 32 Madalya

Kaynak: AA

Türkiye, Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 32 madalya kazandı.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyona 6 ülkeden 98 sporcu katıldı.Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 8 sporcu da organizasyondan madalyayla dönme başarısı gösterdi.Paralimpik yüzücüler, Belarus'ta 19 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 32 madalya elde etti.Milli sporculardan Beytullah Eroğlu, Nil Şahin, Uğur Şenel ve Uğurcan Özer, dörder altın madalya kazandı.Sevilay Öztürk 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Koral Berkin Kutlu 1 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.Bülent Oturakçı ile Sümeyye Boyacı da birer altın ve üçer gümüş madalyanın sahibi oldu.