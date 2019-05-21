Paramedik Öğrencilerine "Trafik Kazası" Tatbikatla Anlatıldı

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde mezun olacak paramedik öğrencileri için gerçekleştirilen trafik kazası tatbikatı yapıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Yetenekten Kariyere Kendini Keşfet, Geleceğini Planla" etkinliği kapsamında Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği ile Fethiye Telsiz ve Amatör Radyo Derneği iş birliğinde trafik kazası tatbikatı düzenlendi
Senaryoya göre, Yüksekokul önünde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken yaralıla yakınları da yardım çağrılarında bulundu.
Tatbikatta, yaralı yakınlarının tepkileri ve öğrencilerin yaralılara müdahalesi ilgi çekti.
Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serap Selver Kipay, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikat sonucunda öğrencilerin mezuniyete gerçekten hak kazandıklarını gördüklerini söyledi.
Paramediklerin Acil Servisler ve 112 Sağlık istasyonlarında çalıştıklarını belirten Kipay, özellikle kazaların ardından hayat kayıplarının önlenmesi konusunda sağlık ekiplerinin büyük sorumluluğu olduğunu dile getirdi.
Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği İl Temsilcisi Faruk Tayfun Çalışkan ise mezun olacak öğrencilere acil durumda karşılaşabileceklerinin anlatıldığını ifade etti.
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Kaynak: AA