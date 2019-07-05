05.07.2019 18:01
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Paramız yok dediler, tehlikeli süs havuzunda yüzdüler

Paramız yok dediler, tehlikeli süs havuzunda yüzdüler Çocukların süs havuzundaki tehlikeli atlayışları korkutuyorKARABÜK - Karabük'te hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, sıcaktan bunalan çocuklar paraları olmadığını söyleyerek kent merkezinde yer alan süs havuzunda serinlediler.

Paramız yok dediler, tehlikeli süs havuzunda yüzdüler
Çocukların süs havuzundaki tehlikeli atlayışları korkutuyor
KARABÜK - Karabük'te hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, sıcaktan bunalan çocuklar paraları olmadığını söyleyerek kent merkezinde yer alan süs havuzunda serinlediler.
Hava sıcaklıklarının temmuz ayında 31 dereceyi bulmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için soluğu Kent Meydanı'nın yanında bulunan süs havuzunda aldı. Yasak ve tehlikeli olan süs havuzunda yüzerek serinleyen çocuklar zaman zaman tehlikeli atlayışlarda gerçekleştiriyor. Süs havuzunun tehlikeli olmadığını söyleyen çocuklar "Paramız olsa burada yüzmeyiz, havuzda yüzeriz. Hiç paramız yok ki" ifadelerini kullandı. Paramız yok dediler, tehlikeli süs havuzunda yüzdüler
Kaynak: İHA
Karabük, 3. Sayfa

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