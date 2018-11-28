Paranın 'Esas' Patronlarından 'Yerli ve Milli'ye Tam Destek

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:15



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:15

Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER) çatısı altında bir araya gelecek yüzlerce satınalma profesyoneli, bu yıl 8'incisi düzenlenecek Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde (STZ18) tüm ülkeye yayılan 'yerli ve milli' çağrısına tam destek verecek.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ülke çapında yayılan 'yerli ve milli' çağrısına 600'ü aşkın satınalma profesyonelinden büyük bir destek geliyor. Toplam 50 milyar dolarlık karar gücüne sahip yüzlerce satınalma profesyoneli, 1 Aralık'ta 'Yerli ve Milli Dönüşüm-Yerelden Globale' sloganıyla Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde bir araya gelecek. Türkiye'nin büyük şirketlerinin satınalma yöneticilerinin üye olduğu, TÜSAYDER tarafından düzenlenecek STZ18, bu yıl 1 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak.Yapılan bilgilendirmede; 2010 yılından bu yana TÜSAYDER tarafından her yıl düzenlenen STZ'de bu yıl;' Satınalmada TL'ye Dönüş', 'Yerli ve Milli Satınalma', 'Yerli Para Kullanımı ve Satınalma', 'Yerli Para ile Uluslararası Ticaret', 'Ekonomik Savaşa Yerli Para ile Karşı Koyma', 'Satınalmada TL'ye Sahip Çıkma', 'Dünya ve Türkiye Ekonomisi ile Satınalma ve Dijital Dönüşüm' konuları alanında uzman konuşmacılarla ele alınacak. Zirvede, dünya ekonomi sistemini değiştirecek, geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen blockchain (blok zinciri) ve kripto paralarla ilgili sunumlar da gerçekleştirilecek. Geçen yıl 550 kişinin katıldığı zirve, bu yılda hem dünyadan hem de Türkiye'den üst düzey iş insanlarını buluşturacak.Dünyadaki satınalma profesyonellerini ve satınalma yönetilcilerini tek çatı altında toplama misyonunu üstlenen IFPSM CEO'su Malcolm Youngson ve Uluslararası Satınalma ve Pazarlık Danışmanı ve Eğitmeni Omid Ghamami STZ18'in yabancı konukları arasında yer alırken, Ekonomist ve yazar Mahfi Eğilmez, Blockchain Türkiye Platformu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Usta, SushiCo Genel Müdürü Özkan Keskin ile TEB Satınalma Direktörü Arda Polat da STZ18'in konuşmacıları arasında olduğu kaydedildi. - İSTANBUL