29 Kasım 2018, 07:54
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Paranın Kokusu Filmi

Paranın Kokusu Filmi

Paranın Kokusu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Paranın Kokusu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Taksi şoförü olan Mehmet işi sayesinde her gün birbirinden farklı insanla tanışır. Taksisine binen insanların yaptıklarını arkadaşları Metin ve Adnan’a anlatan Mehmet, taksiye kamera koymaya karar verirler. Ankara’ya çapkınlığa gelen zengin bir iş adamına şantaj yapan Mehmet ve arkadaşları aldıkları para ile çevresindeki insanlara yardım eder. Her şey kontrolleri altında ilerlerken mafya-derin devlet olarak tanımlanabilecek bir örgüte ait dosya takside unutulunca Mehmet, Adnan ve Metin kendilerini bilmedikleri bir maceranın içerisinde bulurlar.


Yönetmen: Ahmet Boyacıoğlu
Senaryo: Ahmet Boyacıoğlu
Oyuncular: Murat Kılıç, Şevval Sam, Emrah Kolukısa, Rıza Sönmez, Erkan Can, Ercan Kesal, Muzaffer Özdemir, Murat Akal, Ahmet Yay, Ecrin Usta, Bahadır Çalı, Alen Hüseyin Gürsoy, Aysun İdil, Hasan Bülent Kahraman, Can Akal, Zuhal Ergen, Yavuz Gürsoy, Tamer Deniz, Burhanettin Al, Fulya Sade, Uğur Dökmeci, Ö. Ferdi Müjdeci, Mert Ali Kaya, Sera Sade Artukmaç, Pınar Alpay Yükselir, R. Sefa Öker, Samet Dülek
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Paranın Kokusu
Yapımcı Firma: Gezici Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 103 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 07.12.2018

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Ankara
29 Kasım 2018 Perşembe 07:54