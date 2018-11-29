Paranın Kokusu Filmi

Taksi şoförü olan Mehmet işi sayesinde her gün birbirinden farklı insanla tanışır. Taksisine binen insanların yaptıklarını arkadaşları Metin ve Adnan’a anlatan Mehmet, taksiye kamera koymaya karar verirler. Ankara’ya çapkınlığa gelen zengin bir iş adamına şantaj yapan Mehmet ve arkadaşları aldıkları para ile çevresindeki insanlara yardım eder. Her şey kontrolleri altında ilerlerken mafya-derin devlet olarak tanımlanabilecek bir örgüte ait dosya takside unutulunca Mehmet, Adnan ve Metin kendilerini bilmedikleri bir maceranın içerisinde bulurlar. Yönetmen:
Ahmet BoyacıoğluSenaryo:
Ahmet BoyacıoğluOyuncular:
Murat Kılıç, Şevval Sam
, Emrah Kolukısa
, Rıza Sönmez
, Erkan Can
, Ercan Kesal
, Muzaffer Özdemir, Murat Akal, Ahmet Yay, Ecrin Usta, Bahadır Çalı, Alen Hüseyin Gürsoy
, Aysun İdil
, Hasan Bülent Kahraman
, Can Akal, Zuhal Ergen, Yavuz Gürsoy, Tamer Deniz, Burhanettin Al, Fulya Sade, Uğur Dökmeci, Ö. Ferdi Müjdeci, Mert Ali Kaya
, Sera Sade Artukmaç, Pınar
Alpay Yükselir, R. Sefa Öker, Samet DülekFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Paranın KokusuYapımcı Firma:
Gezici Film Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
103 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
07.12.2018Paranın Kokusu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Ankara
29 Kasım 2018 Perşembe 07:54