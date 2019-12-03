Haberler » Güncel » Paranın patronundan Gaziantep'le işbirliği - Haber

Paranın patronundan Gaziantep'le işbirliği

Ekonomi Zirvesi'ne katılmak amacıyla İstanbul'a gelen dünyaca ünlü yatırım uzmanı Mark Mobius ve Gaziantepli iş adamı Bekir Akıncı, uluslararası platformlarda birlikte hareket etme kararı aldı.

03.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:56Paranın patronundan Gaziantep'le işbirliği
Zirvesi'ne katılmak amacıyla İstanbul'a gelen dünyaca ünlü yatırım uzmanı Mark Mobius ve Gaziantepli iş adamı Bekir Akıncı, uluslararası platformlarda birlikte hareket etme kararı aldı.

Uluslararası İşbirliği Platformu İcra Kurulu Üyesi Bekir Akıncı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Ekonomi Zirvesi'ne katılan ve uluslararası piyasalarda yatırım uzmanı olarak bilinen Mobius Capital Partners LLP Kurucu Ortağı Mark Mobius ile karşılıklı işbirliği imkanları konusunda görüştü. Gaziantepli iş adamı Bekir Akıncı, son derece verimli geçen görüşmeler sonunda ünlü yatırımcı Mark Mobius ile ulusal ve uluslararası platformlarda işbirliği yapma noktasında fikir birliğine vardıklarını bildirdi.

Akıncı, İstanbul'da gerçekleşen görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mark Mobius ile yaptığımız görüşme sonucunda, özellikle enerji, maden ve teknoloji alanında Türkiye'de ve uluslararası platformlarda yatırımları beraber yönetme konusunda ilk adımları attık. Bu kapsamda yıllık yaklaşık 360 milyon Dolarlık bir ciro hedefi konulmuştur. Türkiye için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'yi bir fırsatlar ülkesi olarak gören ve uluslararası piyasalarda para sihirbazı olarak da bilinen Mark Mobius, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğinin çok aydınlık olduğunu belirterek, özellikle teknoloji şirketleri ile ilgilendiklerini ifade etti. Mobius, bir kaç şirketle de görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Mehter Marşı ile karşılandı - Haber
15:52 ÖZEL HAREKATIN NEFES KESEN TATBİKATI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - 1 - Haber
15:49 Başkan Yılmaz özel çocukları ağırladı - Haber
15:48 Didim'de Aralık ayında deniz keyfi - Haber
15:48 Putin'den istihbaratçılara İHA'ları düşürme yetkisi - Haber
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haber
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 16:01:30