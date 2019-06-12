Parası olmayana ücretsiz döner

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Siirt'te hayırsever esnaf, satın alacak parası olmayan vatandaşlara talep etmeleri halinde ücretsiz tavuk döner ikram ediyor.Kentte uzun yıllar Siirt Fenerbahçeliler Derneğinin başkanlığını yürüten, çok sayıda genci futbolla tanıştırdığı için "Başkan" lakabı takılan Hayrettin Toprak, sporun yanı sıra esnaflık da yapıyor.Güres Caddesi'nde lokanta işleten Toprak, parası olmadığı için yemek yiyemeyen vatandaşlara yardımda bulunmak amacıyla iş yerine, "Parası olmayıp karnı aç olan çekinmeden isteyebilir" yazısı astı.Hayırsever esnaf, talep edenlere ücretsiz tavuk döner ikramında bulunuyor."Kapımız herkese açık"Toprak, yaptığı açıklamada, iş yerine gelen müşterilerin büyük kısmının Suriye uyruklular ile üniversite öğrencileri ve engelliler olduğunu söyledi.Parası olmayanlara Allah rızası için destek sunmak istediğini anlatan Toprak, "Kapımız herkese açık. Garibanları, yolda kalmışları, parası olmayanları mekanımıza bekliyoruz. Kim olursa olsun, başımızın, gözümüzün üstünde yeri var." dedi.Toprak, bu uygulamanın diğer esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandığını ifade ederek, yemek yemeye gelenlerin ettiği duayı en büyük sermaye olarak gördüğünü kaydetti.Parası olmayan öğrencilerin tezgahta yazıyı gördükten sonra ekmek arası döner istediğini belirten Toprak, "Bu uygulamayı bir gün veya bir aylık yapmıyoruz. Yaşadığımız sürece, burası açık olduğu müddet devam ettireceğiz. Misafir gelen Suriyeli, Afganistanlı veya Siirtli kim olursa olsun ayrım yapmadan kapımız herkese açık. Siirt'te böyle uygulama yapılması güzel oldu. Amacımız diğer esnafın da bunu sürdürmesi." diye konuştu.