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Parasını alamadığı iddiasıyla çatıya çıktı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yapımı süren bir inşaatta işçi olarak çalışan Yakup K. (40), parasını alamadığı iddiasıyla binanın çatısına çıkarak, intihara kalkıştı.

09.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:47
Parasını alamadığı iddiasıyla çatıya çıktı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yapımı süren bir inşaatta işçi olarak çalışan Yakup K. (40), parasını alamadığı iddiasıyla binanın çatısına çıkarak, intihara kalkıştı. 5 bin lira alacağı olduğunu iddia eden Yakup K., uğraşlar sonunda ikna edilerek, çatıdan indirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Yapımı süren bir binanın inşaatında çalışan Yakup K., iddiaya göre, inşaat sahiplerinden parasını alamadı. 5 bin lira alacağı olduğunu iddia eden Yakup K., çalıştığı 4 katlı inşaatın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Yakup K.'yi görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ve itfaiye ekiplerinin konuştuğu Yakup K., uzun uğraşlar sonunda ikna edilerek, çatıdan indirildi. İnşaat işçisi Yakup K.'nin, parasını alacağı yönündeki sözden sonra intihardan vazgeçtiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Turgutlu, İtfaiye, İşçi, Güncel
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