12 Mart 2019, 22:21
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Parasını Alamayan Loris Karius, Beşiktaş'ı FIFA'ya Şikayet Etti

4 aydır maaşını alamayan Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etti.

Alman basını, Loris Karius ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Bild'ın haberine göre, Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, 4 aylık maaşını alamadığı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın FIFA'dan çıkacak karara göre sportif yaptırıma uğrayabileceği belirtildi.

BU SEZON 37 GOL YEDİ

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın sonunda konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karius ile ilgili "Motivasyonu eksik, enerjisinde bir problem var. Tolga olsa, onun yerine Tolga'yı kullanırdım." demişti. Loris Karius, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta toplam 37 gol yedi.

Bild, Loris Karius, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (10)
PÖF: 37 tane gol yemiş üstten para istiyor
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007: Karius'u alırken bizde imzalar kağıda değil kalbe atılır diye reklam yaptılar. Bu bjk büyük takım falan olamadı
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KAYSIKENTLİ: adamın hakkı verin parasını yazıklar olsun
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EMEK: para yiyemegen kaleci gol yer her zaman
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SAD: ben fenerbahçeliyim üzüldüm adam hakkını aramış ama yinede saçma olmuş böyle oyuncuların parasını verin atın kulüpten
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