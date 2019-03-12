Parasını Alamayan Loris Karius, Beşiktaş'ı FIFA'ya Şikayet Etti

Alman basını, Loris Karius ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Bild'ın haberine göre, Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, 4 aylık maaşını alamadığı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın FIFA'dan çıkacak karara göre sportif yaptırıma uğrayabileceği belirtildi.

BU SEZON 37 GOL YEDİ

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın sonunda konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karius ile ilgili "Motivasyonu eksik, enerjisinde bir problem var. Tolga olsa, onun yerine Tolga'yı kullanırdım." demişti. Loris Karius, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta toplam 37 gol yedi.