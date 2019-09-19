Haberler » 3. Sayfa » Haber

Parasını alamayınca çatıya çıktı

Antalya'da yaptığı iş karşılığında parasını alamayan kişi çatıda intihar girişiminde bulundu.

19.09.2019 13:46Parasını alamayınca çatıya çıktı
Antalya'da yaptığı iş karşılığında parasını alamayan kişi çatıda intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 12.30 sırasında Kepez İlçesi Zafer Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Döşemealtı ilçesinde inşaat işi ile uğraşan bir taşeron firma sahibi M.A, iddiaya göre 150 bin TL'lik alacağını tahsil alamadığı gerekçesiyle bunalıma girdi. Cadde üzerindeki 6 katlı binanın çatısına çıktı. Çatıdan ayaklarını sarkıtan kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı zemine şişme branda açıldı. Polis ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından M.A'yı ikna etti. Kalabalık ise çatıdaki M.A'yı meraklı gözlerle izledi. Çatıdan indirilen M.A, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Antalya, Kepez, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:03 Okul önleri emin ellerde
16:55 İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı
16:55 Köprü altında ölü bulundu
16:54 Bingöl'de kablo makarası içinde kaçak sigara ele geçirildi
16:54 Komşusuna tecavüz etmeye kalkışan zanlı tutuklandı
16:53 Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı
16:53 Üniversitedeki silahlı kavgada 2 tutuklama