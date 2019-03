Parasıyla Filmin Bütçesini Değiştiren En Pahalı Süperkahraman Kostümleri

Kaynak: WebTekno

Süper kahramanlar, film endüstrisinin önemli bir parçası haline geldi. Bazılarımız çocukluğundan itibaren çizgi roman okuyarak bu kahramanlarla büyüdü, bazılarımız ise bu kahramanları ilk olarak filmlerden tanıdı. Günümüzde süper kahramanların artık sinema sektöründe büyük bir yer kapladıkları kesin. Elbette bir süper kahramanın olmazsa olmazı kostümdür. Biz de buradan yola çıkarak bugüne kadar üretilmiş en pahalı süper kahraman kostümlerini sizler için bir araya getirdik.Deadpool v Cancer: The Dawn of Pink2018 yılında Ryan Reynolds , Omaze'deki hayırseverlerle bir araya gelerek göğüs kanserine dikkat çekmek için pembe bir kostüm tasarlamıştı. Deadpool'un pembe kostümü, Omaze sivil toplum örgütü adına bağış olarak tam 500.000 dolara satıldı.Valkyrie'nin Saçı Tessa Thompson , Thor: Ragnarok'taki karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Sert kişiliği ve karizmatik tarzıyla ekran başındakileri büyüleyen Valkyrie'nin kostümünü yapmak ise Disney için hiç kolay olmamıştı. Thompson'ın Valkyrie rolü için taktığı peruk, tam olarak 10.000 dolara mal edildi. Diğer detaylarla birlikte 6.000 daha eklendi ve toplamda bu kostüm, 16.000 dolara mal oldu.Batsuit ( Ben Affleck Ben Affleck, rol aldığı Batman v Superman: Dawn of Justice filminden sonra kostümü haliyle elinde tutmak istemişti. Zira bu kostüm çok havalı gözüküyordu. Ben Affleck, her ne kadar filmden sonra kostümü almak istese de bunu yapamadı çünkü stüdyonun kostüme biçtiği fiyat tam olarak 100.000 dolardı.Evil SupermanBleeding Cool'un haberine göre, Christopher Reeve'in Superman III'te giydiği 'Evil Superman' kostümü tam tamına 200.000 dolar. Kaliforniya 'da gerçekleşen Julien'ın Açık Artırmasında bu kostüm, ' Hollywood Efsanesi' adı altında satılmıştı. Kostümün başta sadece 20.000 - 40.000 dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu ancak alıcılar birbiriyle resmen savaş başlatınca fiyat 200.000'e kadar yükseldi.ReceptorsGatchaman animesinin sinema uyarlamasındaki Dünya'yı Galactor'den korumak için bir araya gelen bu beş kahramanın kostümü, stüdyoya toplamda 200.000 dolara (20.000.000 yen) patladı. Kostümlerin her biri kendi başına 40.000 dolar ediyor.Captain America Stealth Suit Chris Evans 'ın Kaptan Amerika 'sının Captain America: The Winter Soldier filminde giydiği 'Stealth Suit' kostümü en sevilen kostümlerden biri. Ancak bu kostümün en sevilen kostüm olması, onun en pahalısı olduğu anlamına gelmiyor. Captain America: The First Avenger filminde karşımıza çıkan kostüm, bir açık artırmada en fazla 30.000 dolara satılması planlanıyordu ancak tam olarak 228.000 dolara satıldı.Batsuit (Christian Bale)Christian Bale'in The Dark Knight ve The Dark Knight Rises filmlerinde giydiği Batsuit, ismi gizli tutulan bir koleksiyoncuya tam olarak 250.000 dolara satıldı. Bu, Ben Affleck'in kostümünün değerinden 150.000 dolar daha fazla.Black PantherChadwick Boseman'ın Wakanda kralını canlandırırken giydiği kurşun geçirmez siyah zırhı gerçekte yapmak oldukça pahalıya patlıyor. Black Panther'in kostüm tasarımcısı Ruth Carter'ın dediğine göre bu kahramanın en az 20 kostüme sahip olması gerekiyormuş ancak hepsi çok pahalıymış. Filmde karşımıza çıkan 6 kostümün hepsi toplamda 1.800.000 dolara mal olmuş.Shazam!Bu yıl vizyona giren Shazam!'ın bütçesi 80 - 90 milyon dolar arasında. Bu sayı ne kadar fazla gözükse de DC Evreni filmlerindeki en düşük bütçe olarak karşımıza çıkıyor. Bu bütçenin 1.000.000 dolardan fazlası ise sadece kostümlere gitmiş. Film için toplamda 10 kostüm üretilmiş.AtomRay Palmer'ın Legends of Tomorrow'daki Atom rolü için giydiği kostüm, giyen kişinin küçülmesine yarıyor. Kostümün maliyeti, süper kahraman filmleriyle yarışamıyor ancak bir televizyon serisi için oldukça maliyetli. Bir kostümün yapımı yaklaşık 5.000 dolar. Kostümlerin deforme olduğunu ve birden fazla kez üretildiğini düşünürsek biraz pahalıya patlıyor gibi görünüyor.Iron ManTony Stark'ın teknolojik zırhı, gerçek hayatta da bayağı bir maliyetli. Robert Downey Jr. 'ın ilk Iron Man filminde giydiği kızıl ve altın rengindeki zırh, filmin stüdyosundan çalınmış ve polis raporuna göre zırhın maliyeti tam olarak 325.000 dolar.Star Lord Chris Pratt 'in canlandırdığı Peter Quill'in (bir diğer adıyla Star Lord) Guardians of the Galaxy filminde giydiği kostüm, hayranların büyük bir beğenisini toplamıştı. Tabii bu kadar beğeniyi toplamak kolay değil, zira kostümün yapıldığı materyal çok pahalı. Star Lord kostümü bir açık artırmada 160.000 dolara satıldı.Black Widow Scarlett Johansson , Black Widow karakteriyle gönlümüze taht kurdu. Black Widow'un Iron Man 2'de giydiği S.H.I.E.L.D kostümü incecik ve fazla pahalı değil gibi gözükse de durum böyle değil. Karakterin kostümü, bir açık artırmada tam 8.000 dolara satıldı. Diğer kostümlere nazaran pek fazla gibi gözükmese de böyle basit görünen bir kostüm için oldukça fazla.CatwomanSelina Kyle'ın 1992'de vizyona giren Batman Returns filminde giydiği ve tamamen deriden yapılmış Catwoman kostümü oldukça göz alıcı. Ancak bu, göz alıcı olduğu kadar üretimi ve giymesi zor bir kostüm. Kyle'ın Catwoman kostümü, 2009 yılındaki bir açık artırmada 8.260 dolara satıldı.Bugüne kadar üretilmiş en pahalı kostümleri listelediğimiz haberimizin sonuna geldik. Süper kahraman evrenlerinden daha fazla haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı unutmayın.