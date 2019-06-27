27.06.2019 12:41
Haberler » Dünya » Haber

Paraşütçü asker, çatıya çarptı

Paraşütçü asker, çatıya çarptı

Eski Paraşütçü Tugayı askerlerinin İspanya'da yaptıkları gösteri sırasında, ekiptekilerden biri paraşütün kontrolünü kaybetti.


Eski Paraşütçü Tugayı askerlerinin İspanya 'da yaptıkları gösteri sırasında, ekiptekilerden biri paraşütün kontrolünü kaybetti. Bir binanın çatısına çarpan asker, daha merdivenlerin önüne düştü.
Olay, Madrid 'in Paracuellos de Jarama bölgesinde meydana geldi. 'Kara Bereliler' adı verilen İspanyol Silahlı Kuvvetleri'nin eski Paraşütçü Tugayı askerlerinin yaptığı paraşütlü gösteride, ekipteki biri kişi iniş yaptığı sırada kontrolü kaybederek, binanın çatısına çarptı, ardından da zemine düştü. Düşme anı amatör kameralarca saniye saniye kaydedilirken, gösteriyi izleyenlerden bazıları askerin düştüğünü görünce çığlık attı. Hastaneye kaldırılan yaralanın kalça ve bacaklarında kırıklar olduğu belirtildi.

- İspanya
Kaynak: DHA
İspanya , Dünya

Son Dakika Haberleri
14:22 Tunus'un başkentinde iki intihar saldırısı: En az bir ölü, 10 yaralı
13:53 ABD, 'silah ambargosunun kaldırılması' için Rum yönetimine Rusya şartı koydu
13:52 Yunanistan Girit adası açıklarında sondaj çalışmaları başlatıyor
13:45 Japonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora verildi
13:07 Erdoğan Japonya'da: 'Sadece kadınların gittiği üniversiteler' iyi bir örnek
13:07 S-300 ve S-400 sistemlerini dünyada kaç ülke kullanıyor?
13:07 Huawei, Amerikalı şirkete ticari sırlarını çaldığı gerekçesiyle açtığı davayı kaybetti