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Kahramanmaraş'ta paraşütçü karayoluna indi

Kahramanmaraş'ta bir paraşütçü iniş yerini hesaplayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna iniş yapmak zorunda kaldı. Paraşütçü herhangi bir kaza almadan yoldan ayrılarak araziye geri döndü.

04.10.2019 14:46

Kahramanmaraş'ta bir paraşütçü iniş yerini hesaplayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna iniş yapmak zorunda kaldı.

AYARLAMAYI YAPAMADI

Kahramanmaraş'ın Ahir Dağı'ndan havalanan ve ismi öğrenilemeyen yamaç paraşütçü, gökyüzünde süzüldükten sonra iniş için belirlenen noktaya doğru hareket etti. Yavaş yavaş iniş için belirtilen Gayberli Mahallesi'ndeki noktaya doğru inen genç paraşütçü iniş yerini tam olarak ayarlayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna inmek zorunda kaldı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, paraşütçü herhangi bir kaza almadan yoldan ayrılarak araziye geri döndü.

Kahramanmaraş'ta paraşütçü karayoluna indi

Kahramanmaraş, Ahir Dağı, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


YORUMLAR(1)
ADİL:bu şuna benziyor yeni uçan yavru kuşlar var onlarda ineceği yeri hesap edemiyor bu arkadaşta yeni öğreniyor belli
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