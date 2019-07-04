04.07.2019 11:39
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Paraşütçü otomobile çarptı
Kaynak: DHA
Dünya
Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi
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