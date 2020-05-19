Paraşütçüler 19 Mayıs için semada Türk bayrağı açtı

Paraşütçüler 19 Mayıs için semada Türk bayrağı açtıMANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı.

Paraşütçüler 19 Mayıs için semada Türk bayrağı açtı
19.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:35
Paraşütçüler 19 Mayıs için semada Türk bayrağı açtı
MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı. Şehrin semalarında ise paraşütçüler, Türk bayrağı açarak kutlamalara renk kattı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıldönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti. Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine; Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Aydoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan katıldı. Törene katılanlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, anıta çelenk sundu. Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sonrasında 20'ye yakın paraşütçü, Manisa semalarında Türk bayrağı açtı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise vatandaşlara; 5 bin Türk bayrağı dağıttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de Atatürk'ün Nutuk'unu dağıttı. Bazı vatandaşlarda balkonlardan Türk bayraklarıyla kutlamalara destek verdi.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Pınar Altuğ’un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı Haber
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel’den, Bergüzar’a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Haberler››Güncel››Paraşütçüler 19 Mayıs için semada Türk bayrağı açtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:36: Erdoğan: "Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci... - Haber 14:36: Erdoğan: "Tam 18 yıldır öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller... - Haber 14:36: Kilis ve Adıyaman'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 14:35: İspanya'da halktan sağlık görevlilerine son alkış - Haber 14:35: Kestel Belediye Başkanı Tanır'dan 19 Mayıs mesajı - Haber 13:28: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi - Haber 13:09: Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir - Haberler 12:58: Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı - Haber 12:16: Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı - Magazin