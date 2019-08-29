Haberler» Güncel» Haber

Paraşütçüler ağaçlık alana düştü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü yaparken ağaçlık alana düşen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

29.08.2019 21:25 Paraşütçüler ağaçlık alana düştü
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü yaparken ağaçlık alana düşen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay, Serdivan ilçesinde bulunan Kırantepe Sosyal Havacılık Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Y.Y. isimli kadın ile 22 yaşındaki B.A. isimli kişi paraşütle Kırantepe Sosyal Havacılık Merkezinden havalandı. 2 paraşütçü havalandıktan bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrollerini kaybederek Sosyal Havacılık Merkezi yakınlarında bulunan ağaçlık alana düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce ağaçlık alana düşen paraşütçüler hafif yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(Burak Can Tokyürek/İHA)

Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:34   Oyunla Gelecek Oyun Geliştirme Yaz Kampı sertifika töreni
22:32   Doğum günü kutlamasında kaza kurşunuyla öldü
22:32   Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
22:31   - Bakan Çavuşoğlu'ndan 30 Ağustos mesajı- "Ecdadımız 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza...
22:28   Çavuşoğlu Norveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı
22:28   Afgan kadın evinde ölü bulundu
22:27   Trabzonspor evinde AEK'ya 2-0 yenildi ama turu geçti