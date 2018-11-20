- Paraşütü açılmayan turist feci şekilde hayatını kaybetti

20 Kasım 2018 Salı 13:16



20 Kasım 2018 Salı 13:16

- Paraşütü açılmayan turist feci şekilde hayatını kaybettiLİZBON - Portekiz'de paraşütle atlama denemesi yapan Alman turist, deneme sırasında paraşütü açılmayınca 80 metreden yere çakılarak feci şekilde hayatını kaybetti. Portekiz'de turistlerin bungee jumping etkinliği felaketle sonuçlandı. Bir eğitmen ve bir Alman turist yaklaşık 80 metre yükseklikte paraşütle atladı. Ancak turistin paraşütü açılmadı. Yere çakılan 50 yaşındaki Alman turist, olay yerinde hayatını kaybetti.Turistin yere çakıldığı an ise amatör kamera tarafından kaydedildi.