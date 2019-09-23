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Paraşütü elektrik hattına takılan asker yere çakıldı

İran'da Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreninde, paraşütü elektrik hattına takılan bir asker, yere çakılarak hayatını kaybetti.

23.09.2019 16:42Paraşütü elektrik hattına takılan asker yere çakıldı
İran'da Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreninde, paraşütü elektrik hattına takılan bir asker, yere çakılarak hayatını kaybetti. O anları, töreni görüntüleyen amatör bir kamera kaydetti.


Olay, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas şehrinde meydana geldi. 22-29 Eylül tarihleri arasında İran- Irak Savaşının ilk haftası olarak geleneksel Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen askeri geçitte, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bir asker uçaktan paraşütle atladı. Yere yaklaşan askerin paraşütü, bölgedeki elektrik hatlarından birine takıldı. Havada takla atan asker, sert bir şekilde yere düştü. Askerin, hayatını kaybettiği bildirildi.



Irak, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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