Paravan çağrı merkeziyle sınır ötesi dolandırıcılık

MERİÇ ÜRER - İzmir'de kendilerini savcı, uluslararası polis ve icra müdürlüğü yetkilisi olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını telefonda dolandıran 13 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Alman vatandaşı Klaus Mess 28 Temmuz 2016 tarihinde bir kişinin kendisini arayarak "bilgilerinin bir şirkete satıldığını, tazminat alabilmesi için ödeme yapması gerektiğini" söylemesi üzerine 10 bin 863 avroyu karşı tarafın verdiği hesaba yatırdı.

Mess'in daha fazla para istenmesi üzerine karakola gitmesi sonucu Alman polisi soruşturma başlattı.

Soruşturma neticesinde olay tarihindeki cep telefonunun ve hattın Türkiye'ye ait olduğu, aramaların Türkiye'den gerçekleştirildiği ve şüphelilerce başka numaraların da arandığı belirlendi.

Şüphelilerin Türkiye'de olması nedeniyle soruşturma Türkiye'ye devredilerek ve müşteki Mess'in şikayeti ihbar kabul edilerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polisin şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyonda bazıları aynı aileden ve çoğunluğu Almanya doğumlu 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde 132 bin 100 lira, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, SIM kart, üzerinde Almanca yazılar bulunan ajanda, dekont ve makbuzlar ele geçirildi.

Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlamalarıyla iddianame düzenlenen sanıklar hakkında 16'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Şüphelilerden bazılarının aynı suçlardan devam eden davaları olduğu belirtildi.

Özellikle yaşlı Alman vatandaşlar

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, Alman kültürünü yakından tanıyan sanıkların özellikle yaşlı Alman vatandaşlarına ait açık adres, kimlik, telefon veya banka bilgilerine sahip oldukları, aramalarda kullanılan ortak metnin ise yeminli tercümanların yardımıyla hazırlandığı belirtildi.

"Doğalgaz ve elektrik pazarlama çağrı merkezi" adı altında kurulan bir iş yerinde aramaların yapıldığının belirtildiği iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda Alman vatandaşı 45 bin 111 kişiye ait kimlik ve telefon bilgilerinin ele geçirildiği, 15 bin 765 tane ismin karşısına özel işaretler konulduğu ve 313 adet bu bilgilerin yer aldığı bloknotların elde edildiği, bu şahıslarda yapılan aramalarda elde edilen Almanca metinlerin Türkçe'ye tercümelerinde Alman vatandaşlarıyla konuşurken kullandıkları metnin tespit edildiği görülmektedir.

Metinler incelendiğinde şüphelilerin muhataplarına, 'Cumhuriyet savcılığından veya icra müdürlüğünden arıyorum. Sizi aramamın sebebi, bana iletilen bir dosyanızın bulunması. Resmi işlemlerde örneğin 8 bin 550 avro ödenmesi gerekiyor, oysa emeklisiniz finans gücünüz yok, başsavcı talimat verdi, onun bilgisiyle arıyorum. 8 bin 550 avroyu 2 bin 500 avroya çekebilir ve bu şekilde dosyayı kapatabiliriz. Dosya mahkemeye intikal ederse, bu miktara mahkeme masrafları ve avukat parası da eklenecek. Bunu mahkeme dışı halledelim ve dosya işlemden kaldırılsın' gibi bir senaryonun uygulandığı görülmektedir. Alman vatandaşlarının yetkili resmi makamlar tarafından arandığına inanarak şüphelilerin istedikleri para miktarlarını şüphelilerin bildirdiği şahıslara havale ettikleri anlaşılmıştır."

Kaynak: AA