Paravolleyde lider ereğli belediyespor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin'de düzenlenen Süper Lig 2. Etap müsabakalarında karşılaştığı takımları set vermeden yenerek liderliğini sürdürdü.
09.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:00
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesi Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin 'de düzenlenen Süper Lig 2. Etap müsabakalarında karşılaştığı takımları set vermeden yenerek liderliğini sürdürdü.
Kdz. Ereğli Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin'de düzenlenen 2. Etap müsabakalarında Karaman Gençlik ve Spor , Diyarbakırspor ve Karaman Özel İdare Spor Kulüpleriyle yaptığı müsabakalardan set vermeden 3-0 galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.
2019-2020 ParaVolley Süper Lig Mersin Etabı Alınan Sonuçlar:
Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Karaman Gsk
Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Diyarbakır
Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Karaman Özel İdare S.K - ZONGULDAK
Kdz. Ereğli Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin'de düzenlenen 2. Etap müsabakalarında Karaman Gençlik ve Spor , Diyarbakırspor ve Karaman Özel İdare Spor Kulüpleriyle yaptığı müsabakalardan set vermeden 3-0 galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.
2019-2020 ParaVolley Süper Lig Mersin Etabı Alınan Sonuçlar:
Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Karaman Gsk
Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Diyarbakır
Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Karaman Özel İdare S.K - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Paravolleyde lider ereğli belediyespor
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