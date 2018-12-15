'Paraya Hayır' Perde Diyecek

18 Aralık'ta prömiyeri yapılacak olan oyunun yönetmeni ise İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut.

Levent Ulukut yönettiği oyunun aynı zamanda oyuncu kadrosunda da yer alıyor. Sahnede Ulukut'aIşın Karakan Yıldız, Güldeniz Türküstün Eltepe ve Ozan Yıldırım eşlik ediyor. Fransız kadın yazar Flavia Costa'nın kaleme aldığı iki perdelik oyunun çevirmeni Can Kapyalı. Oyunun kostüm ve dekor tasarımı Yıldız Köse İpeklioğlu'na, ışık tasarımı ise Fuat Fırat'a ait.

PRÖMİYER HEYECANI DORKTA

Lotodan çıkan paranın mutluluk getirmeyeceğine inanmayan bir adama, lotodan büyük ikramiye çıkar. Richard, büyük ikramiye talihlilerinden biraz daha farklı bir karakterdir. Ailesini, eşini, çocuğunu ve arkadaşlarını para yüzünden kaybetmek istemez. Acaba ailesi onunla aynı düşüncede mi? Oyun, izleyenleri bakalım paraya hayır mı, evet mi dedirtecek. Prömiyer heyecanı içinde olduklarını dile getiren Levent Ulukut, "Oyun, inanılmaz bir duruma çok farklı bir yaklaşım sergileyerek, seyircilere felsefi boyutta mesajlar aktarıyor. Konu ve mesajlar bu kadar güzel olunca, 'Paraya Hayır' isimli bu oyunu seyircilerimizle paylaşmak istedik. Oyunumuzu izledikten sonra kime hak vereceğinizi bizler de çok merak ediyoruz. İlk provadan bu yana seyircilerimizle buluşmayı heyecanla bekledik. 18 Aralık prömiyer gecesini iple çekiyoruz" dedi.