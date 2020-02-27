Haberler » Güncel » Parazit'in yönetmeninden korona virüsü araştırmaları için bağış - Haber

Parazit'in yönetmeninden korona virüsü araştırmaları için bağış

En iyi film dalında Oscar ödülü alan Parazit filminin yönetmeni Bong Joon-ho ve filmin başrol oyuncularından Song Kang-ho, korona virüsüyle mücadele için 100 milyon won bağışta bulundu.

27.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:04Parazit'in yönetmeninden korona virüsü araştırmaları için bağış
En iyi film dalında Oscar ödülü alan Parazit filminin yönetmeni Bong Joon-ho ve filmin başrol oyuncularından Song Kang-ho, korona virüsüyle mücadele için 100 milyon won bağışta bulundu.

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho ve Parazit filminin başrol oyuncularından Song Kang-ho, Kore Afet Yardım Derneğine 100 milyon won (82 bin 350 dolar) bağışta bulundu.

Güney Kore yapımı Parazit filmi 4 dalda ödüle layık görülürken, en iyi film ödülünü alan ilk yabancı film oldu. Parazit, En İyi Film, En İyi Uluslararası Film, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi dallarında ödül aldı. - SEUL

Yönetmen, Kore, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:34:40